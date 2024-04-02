Seçimler bitti şimdi gözler maaşlarda! Peki kim ne kadar maaş alacak?

İlklere sahne olan 31 Mart seçimleri sonrasında pek çok il ve ilçede belediye başkanı değişti. CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı. Yeni göreve gelen başkanların ne kadar maaş alacakları da belli oldu.