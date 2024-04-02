Seçimler bitti şimdi gözler maaşlarda! Peki kim ne kadar maaş alacak?
31 Mart yerel seçimleri geride kalırken el değiştiren belediyelerde mazbata süreci takip edilecek. Kadın belediye başkanlarının dikkat çektiği seçimlerde yeni idarecilerin alacakları maaşlar da merak konusu oldu. İşte belediye başkanlarının maaşları…
İlklere sahne olan 31 Mart seçimleri sonrasında pek çok il ve ilçede belediye başkanı değişti. CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı. Yeni göreve gelen başkanların ne kadar maaş alacakları da belli oldu.
Maaşlar belli oldu
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:
Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL
Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL
Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL
Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL
Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL