Seçimin yarattığı 'kırık kalp' bana kaç 'Vo2 maks'a' maloldu

Bazılarınız “Vo2Maks” ne demek diye soracaksınız…

Anlatacağım ama size bu “Seçim yenilgisi” duygusunun maliyetini nasıl ölçtüğümü en başından anlatayım. 14 Mayıs seçiminden 7 gün sonra gün sonra Berlin’e gittim.

Sırf bizim evdeki ağır matem havasında kurtulmak için aldım başımı gittim.

22 MAYIS BERLİN’DE BİR SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Ertesi sabah, 22 Mayıs güzel bir Berlin sabahıydı.

Eşofmanımı giydim, yeni JBL TourPro kulaklıklarımı taktım ve kanallar boyunca yürümeye başladım.

Yol boyunca duvarlarda tek siyasi afiş yok…

Kılıçdaroğlu’na dümdüz giden konuşan kafaların gürültüsünden uzak bir gün…

Sadece müzik ve ben…

Yürüme performansım 10 numara…

Kendimi acayip iyi hissediyorum.

Ritmli şarkılar yürüme keyfimi daha da arttırıyor…

YÜRÜYÜŞ SONU KADİYO FİTNESS ÖLÇÜME BAKIYORUM VE ŞOK

İşte söyle güzel Berlin sabahı yürüyüşünden sonra her zamanki gibi AppleWatch’ımda kaydedilen yürüyüş ölçümlerime baktım.

(*) Dinlenme sırasında kalp atışım normal.

(*) Yürüme sırasındaki ortalama kalp atış hızım normal.

(*) Kalp atış hızı değişkenliği normal.

(*) Kardiyo iyileşme gayet iyi.

Ve sıra her gün en büyük merakla baktığım ölçüme geliyor.

“Kardiyo fitness…

Ve o an dank diye duruyorum.

Kardiyo Fitness performansım 2 puan birden düşmüş.

Hiç başıma gelmeyen bir şey…

Her gün ve seçimden bir gün önce yürüyüşümde 36-37 bandında olan Kardiyo Fitness’im o sabah aniden 34’e düşmüş.

VE KAFAMA TAKILAN SORU: KALBİME BİR ŞEY Mİ OLDU?

Tabii ki panikçi yanım anında harekete geçiyor ve “Ne oluyor kalbime” sorusu kafama takılıyor.

Arkasından şu iyimser şüphe: “Acaba yanlış ölçüm mü ? Saati bileğime iyi yerleştirmedim mi?”

Bir gün sonra tekrar bakmaya karar veriyorum.

Ertesi gün İstanbul’da bizim sitenin bahçesinde yürüyüşe başlıyorum.

Saati bileğime iyice yerleştiriyorum.

Bir saatlik yürüyüş sonunda heyecanla yine ölçüm sonuçlarına bakıyorum.

Sonuç yine aynı: 34…

O PANİKLE DOKTORUMU ARIYORUM DAHA İLK CÜMLEDE BENİ DURDURUYOR

İyimser şüphecilik, karamsar şüpheye dönüşüyor ve hemen doktorum Prof. Melih Us’u arıyorum.

Daha olayı anlatırken sözümü kesiyor ve “Aman dur” diyor…

“Dur ve şu birkaç hafta hiç ölçüm yapma…”

Kısa bir sessizlik…

Sonra nedenini açıklıyor:

“Çevremde çok sayıda insan bir seçim düş kırıklığı travması yaşıyor. Böyle durumlarda o stressin ilk etkilediği yer kalp performansıdır..O nedenle üç hafta ölçümlere bakma, sonra tekrar bakarsın…”

Sonuç şu: Seçim gecesi yaşadığım düş kırıklığı ve üzüntü bana tam 2 “Vo2Maks’a mal olmuştu.

Şimdi geleyim nedir bu beni bu kadar telaşlandıran Vo2Maks denilen şey.

SEÇİM YÜZÜNDEN 2 PUAN DÜŞEN Vo2 MAKS NEDİR

Vo2 Maks bir atletik performans göstergesi.

Tarifi şöyle:

“Maksimum performansınızda vücut ağırlığına göre kilogram başına bir dakikada tüketebileceğiniz maksimum oksijen hacmı..”

Kalp, akciğer ve kaslar arasında oksijen kullanımı ölçerek çalışıyor.

Fitness seviyeniz geliştikçe bu performansınız da yükseliyor.

Yani bir anlamda kalbinizin çalışma performansını da ölçen bir gösterge.

O yüzden buna “Kardiyo Fitness” deniyor.

ŞİMDİ BENİM 22 MAYIS TARİHLİ GRAFİĞİME DİKKATLE BAKIN

Şimdi bu bilgilerin ışığında akıllı saatimin kaydettiği grafiğe yakından dikkatle bakın.

Bu benim AppleWatch’ıman kaydettiği “Kardiyo Fitness” grafiğim.

Seçimden iki gün önceki yürüyüşümde 36.4 olan Vo2 Maks ölçüm, ondan sonra 8 gün sonra yaptığım ilk yürüyüşte aniden 34.2’ye düşüyor…

Ondan bir hafta sonra hafifçe yeniden yükselmeye başlıyor.

GEÇMİŞTE BİR KERE DAHA BÖYLE DÜŞMÜŞ AMA BAKIN NE ZAMAN

Bunun üzerine merak ettim.

Acaba Kardiyo Fitness performansımda geçmişte de böyle ani bir düşüş var mıydı?

AppleWatch başladığınız günden itibaren bütün kayıtlarınızı tutuyor.

Geriye dönük bu kayıtlara bakmaya başladım.

Evet Vo2Maks ölçüm geçmişte bir kere daha böyle 34 düzeyine düşmüş.

Tarihine baktım…

Kasım 2021…

Tam günüyle, Hürriyet’te işime son verildiği günler…

Vo2 MAKS’DAKİ 2 PUAN DÜŞÜŞÜN NEDENİ: “KIRIK KALP SENDROMU”

Prof. Melih Us haklıymış…

Stres ve travma ilk anda kalbimizin performansını etkiliyor.

İşte bunu gören bir Japon uzman “Broken Heart Syndrom” diye bir kavram geliştirmiş.

“Kırık Kalp Sendromu…”

Buruk Kal de diyebilirsiniz.

Kalbimiz kırıldığında Vo2 Maks performansımızdan anında 2-3 puan götürüyor.

Bunun üzerine Prof. Us’la birlikte bir kitap yazmaya başladık.

Adı “İşini ve Seçimi Kaybedenlere Yaşama Kılavuzu…”

Sanırım sonbahara yetiştireceğiz.

KIRIK KALP SENDROMUNDAN MUZDARİPLERE TAVSİYELER

Seçim yüzünden kırık kalp sendromu yaşayan insanlara naçizane bir tavsiyem var.

(*) Bugünlerde siyasi haber seyretmeyin, okumayın.

Çünkü meydan “İktidarın sadist trolleri” ile “Muhalefetin mazoşist trollerine” kaldı.

Bir taraf sadistçe sizi dövüyor.

Muhalefet tarafı da mazoşistçe kendi kendimizi dövdürüyor.

Şunu düşünün.

Sçim geçti ve artık bu bizim savaşımız değil.

Ekmeğini nefret, öfke ve kabahati birinin üzerine yıkma telaşı ve konuşan ve yazan egoist silahşörlerin savaşı.

Onları kendi arenalarında yalnız bırakın.

ŞÖYLE DÜŞÜNÜN: HİÇ TE ÖYLE AZINLIK DEĞİLSİNİZ

Bizim mahallede acaip bir psikolojik yıkıma yol açan seçim sonucu psikozundan bir an önce kurtardın kendinizi…

Şöyle düşünün…

Hiç te azınlık değilsiniz.

Bu ülkenin yarısı sizin gibi…

Ama ne yazık ki muhalefet kanadının kendi kendini döven mazoşist trollerinin yarattığı hava nedeniyle bu sonuç bizim kafamızda da psikolojik bir hezimete dönüştü ve sanki Erdoğan seçimi yüzde 80’le kazanmış gibi bir hava doğdu.

BİZİ KURTARACAK OLAN ŞEY AKDENİZ NEŞESİDİR

Yaz başladı.

Burası Akdeniz. Ülkesi…

Akdeniz ruhunuzu yardıma çağırın.

Bugünlerde sizin en iyi dostunuz Akdeniz’in o harika Dionizyak neşesi.

Keyfini çıkarın.

MERAKLISINA EK BİLGİLER

40 YIL ÖNCESİNDE KALMIŞ BİR ÖLÇÜM SKALASI BENİ ÖLÇEBİLİR Mİ

Ama madem konu açıldı bu Pazar gününüzde sitelerinde, Kılıçdaroğlu’na çakan silahşör yazarlardan küçücük bir yer kaldıysa araya sızıp, size bu Vo2 Maks hakkında bazı bilgiler vereyim.

(*).BİR Vo2 Maks ölçüleri erkek ve kadınlara göre değişiyor.

(*) İKİ AppleWatch dahil ölçümleri, 19-29 yaş grubundan başlatıp “60 ve üstü” diyerek bitiriyor.

Bu ölçüm skalası, insan oğlunun ortalama yaşam süresinin 40 yıl önceki durumuna göre yapılmış bir hesaplama yöntemi.

Oysa hayat uzadı ve artık akıllı saatlerin de 70-80 ve “80 üstü” diye yeni 10 yıl kategorileri ile ölçüm yapmak için bu skalanın güncellenmesi lazım….