Seçimi bıraktı, canını hiçe saydı! Yavru kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı

Ağaca tırmanarak kurtardım ayaklarım falan hep soyuldu yara içinde kaldı. Bir kedi bir insan o da bir canlı neticesinde. İnsanın yüreği dayanmaz. Ben de çıktım kurtardım. Vatandaşlar da yavru kediyi kurtardığım için alkışlamaya başladılar" dedi.