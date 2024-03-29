Seçime 2 gün kala ORC'den 8 ilde anket! Aradaki fark açılıyor, Ankara, İzmir, Adana...
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ORC Araştırma şirketi 25-28 Mart'ta binlerce kişi ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçede sandıklardan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. İşte seçime çok kısa bir süre kala 8 ile yapılan anketten çıkan sonuçlar...
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
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ORC Araştırma şirketi, Ankara, İzmir, Balıkesir Kars, Adana, Isparta, Eskişehir ve Uşak'ta yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. İşte yapılan anketin sonuçları:
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