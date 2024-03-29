Seçime 2 gün kala ORC'den 8 ilde anket! Aradaki fark açılıyor, Ankara, İzmir, Adana...

ORC Araştırma şirketi, Ankara, İzmir, Balıkesir Kars, Adana, Isparta, Eskişehir ve Uşak'ta yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. İşte yapılan anketin sonuçları: