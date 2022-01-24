Seçimde verdiği oyu açıkladı! 'Şikayetçiyim' diyen Yaprak Dökümü yıldızı Halil Ergün konuştu: Annemin...

Sanat dünyasından birçok arkadaşımla da ilişkim bozuldu, bazen dostluklarım da koptu. Hiçbir başarı cezasız kalmıyor, bu ülkenin bir kaderi sanki. Şunu da söyleyeyim, bugüne kadar birçok sevilen dizide yer aldım ama hiç para konuşmadım. Ne veriyorlarsa onu kabul ediyordum. Ben zaten oyunculuğu para için yapmadım hiç. Ama mesleğim bana çok şey kazandırdı.