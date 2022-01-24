Seçimde verdiği oyu açıkladı! 'Şikayetçiyim' diyen Yaprak Dökümü yıldızı Halil Ergün konuştu: Annemin...
Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 75 yaşındaki usta oyuncu Halil Ergün, seçimde verdiği oyu açıkladı.
Usta oyuncu Halil Ergün Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ergün, dizilerinin çok tutması nedeniyle sanat dünyasından birçok arkadaşıyla arasının bozulduğunu söyledi
Artık dizi projelerinde neden yer almıyorsunuz?
10 yıl aralıksız dizi çektim. Yorgun sayılırım. O kadar güzel çalışmalarda yer aldım ki, hâlâ tekrarları yayınlanıyor. Mesela 'Yaprak Dökümü', 5.5 yıl devam etti. Halkımız çok sevdi, her kesime ulaştı. Ama bir gün 'Hayır' diyemeyeceğim bir senaryo gelirse neden oynamayayım...
Dizi yapmaya nasıl başladınız?
O günlerde çok güzel projelerde çalışıyordum. Dizi aklımda yoktu. Çok sevdiğim arkadaşım İrfan Tüzün dizi yapmaya karar verdi ve benim de bu dizide yer almamı istedi. Hatta bana "Eğer beğenmezsen seni trafik kazasında öldürüp, çıkarırız" bile dedi. Öyle başladım. Dizilerim çok tuttu, ben de doğru bir iş yaptığımı düşündüm. Yani tutan dizilerin oyuncusu oldum. Ama bu çevremdeki belli ilişkilerimin hoşuna gitmedi.
Sanat dünyasından birçok arkadaşımla da ilişkim bozuldu, bazen dostluklarım da koptu. Hiçbir başarı cezasız kalmıyor, bu ülkenin bir kaderi sanki. Şunu da söyleyeyim, bugüne kadar birçok sevilen dizide yer aldım ama hiç para konuşmadım. Ne veriyorlarsa onu kabul ediyordum. Ben zaten oyunculuğu para için yapmadım hiç. Ama mesleğim bana çok şey kazandırdı.