Seçim öncesi emekliye bayram ikramiyesi piyangosu! Masadaki rakam kaç?
Emeklilerin ek zammının belli olmasının ardından gözler ikramiyelere çevrildi. Ek zamlı maaşlar hesaba yatmadan emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gündemde. Peki emekli ikramiyesine zam ne kadar olacak?
Memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
İkramiye artışı için şubat sonu mart başı
Seçim öncesi emekli maaşlarına yeni bir ek zam geleceği konuşulurken bir iddia da emekli ikramiyesi aylıkları için geldi. Hükûmetin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeleri de artırmaya hazırlandığı öğrenildi. AK Parti kaynakları zam için şubat sonu ve mart ayının ilk haftasını işaret etti.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra, bu konuda atılacak ilk adım bayram ikramiyeleriyle ilgili olacak.
5 bin lira olması gündemde
Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda farklı rakamlar konuşuluyordu. Hükûmet cephesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması gündeme geldi.