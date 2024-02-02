Seçim öncesi emekliye bayram ikramiyesi piyangosu! Masadaki rakam kaç?

İkramiye artışı için şubat sonu mart başı

Seçim öncesi emekli maaşlarına yeni bir ek zam geleceği konuşulurken bir iddia da emekli ikramiyesi aylıkları için geldi. Hükûmetin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeleri de artırmaya hazırlandığı öğrenildi. AK Parti kaynakları zam için şubat sonu ve mart ayının ilk haftasını işaret etti.