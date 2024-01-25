Seçim öncesi emekli, memur, işçiye ek zam mı geliyor? İşte Erdoğan'ın masasındaki ek zam planı

Maaş zamları için artık nokta konuldu derken, yeni zam iddiası ise şimdiden konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın yeni bir zam gündemini masaya yatırabileceği belirtildi. Kulislerde "Seçim zammı olur mu? Yeni zam gelir mi? Maaşlara bir daha mı zam gelecek?" sorularına yanıt aranırken; ekonomist Evren Devrim Zelyut tarih vererek zam beklentisi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...