Seçim öncesi beklenen oldu! Kredi kartında yeni düzenleme
Kredi kartlarında yeni düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanan kredi kartları için bankalar yeni karar aldı. Seçimlerin ardından taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi beklenen kredi kartlarında beklenen haber geldi. Bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırdığı belirtiliyor. Öte yandan ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları da yükseltildi.
Kredi kartlarında yeni düzenleme geldi. Kredi kartlarında taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi konuşulurken; nakit avans ile ilgili yeni karar alındı. Alınan karar birçok bankanın mobil uygulamasına yansırken, ihtiyaç kredilerinde de mevcut faiz oranlarının yükseltildiği belirtiliyor. İşte kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarıyla ilgili tüm detaylar...
Kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekerken, geçen yıla oranla yüzde 2,5'lik artış sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan açıklama gelmişti. Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktarmıştı.
TCMB başkanlığı görevinin daha ilk haftasında olan Karahan, kredi kartı harcamalarına yönelik soruya şu yanıtı vermişti:
"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."