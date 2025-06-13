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Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti

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Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti

Gezici Araştırma'nın anket çalışmasına katılanların yüzde 35'i AK Parti'ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 31,1'i ise seçimini CHP'den yana kullandı.

Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti - Resim: 1

Türkiye'de politik gündem yoğun. Bir yanda küresel gelişmeler bir yanda iç meseleler kamuoyunda tartışılıyor.

Özellikle Terörsüz Türkiye ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları, gündemin en önemli iki maddesi.

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Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti - Resim: 2

Her iki konuda da süreç devam ederken gelişmelerin seçmen nezdindeki yansımaları da ölçülüyor.

Bu kapsamda Gezici Araştırma, anket çalışmasını yayınladı.

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Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti - Resim: 3

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Araştırma çalışmasında, seçmene "Şu an milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti, bu ankette de birinci parti çıktı.

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Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte ilk sıradaki parti - Resim: 4

Araştırmaya katılanların yüzde 35'i AK Parti'ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 31,1'i ise CHP'ye oy vermek istediğini ifade etti.

İşte anketin sonuçları:

AK Parti: % 35

CHP: % 31,1

MHP: % 9,5

DEM: % 8,2

İYİ Parti: % 3,3

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