Seçim günü hava nasıl olacak?
|
Son tahminlere göre; bugün Marmara Bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de yer yer toz taşınımı etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise artmaya devam edecek. Ülke genelindeki az bulutlu ve güneşli havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
111
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
211
Hava sıcaklığı
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
311
Rüzgar
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
411