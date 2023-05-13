Seçim göçü başladı: Afetzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor
KIRIKKALE'de öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzede vatandaşlar, pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evsiz kalan vatandaşlar, Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi.
Afetzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor. Öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzedeler, otobüsler ile yola çıktı. Afetzedelerin ulaşım masrafları ise AFAD tarafından karşılanıyor.
Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde 201 afetzede vatandaşın otobüslerle yola çıktığını söyledi.
Sorunsuz olarak gönderme işlemlerine devam ettiklerini ifade eden Vali Yardımcısı Kurnaz, "İlimizde bulunan depremzedelerin transferine bu akşam itibariyle başladık. 7 araçla yaklaşık 201 kişiyi illerine yolcu ediyoruz.