Seçim göçü başladı: Afetzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor

Afetzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor. Öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzedeler, otobüsler ile yola çıktı. Afetzedelerin ulaşım masrafları ise AFAD tarafından karşılanıyor.