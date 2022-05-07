Seçim bombası geldi! Felaketler kapıda kripto para detayı: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Çarşamba günü önemli bir gezegen geçişi yaşayacağız. Bolluk ve şans gezegeni Jüpiter 11 Mayıs’tan 28 Ekim’e kadar Koç burcunda hareket edecek. Ama bu serüven orada bitmeyecek.