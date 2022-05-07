Seçim bombası geldi! Felaketler kapıda kripto para detayı: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Çarşamba günü önemli bir gezegen geçişi yaşayacağız. Bolluk ve şans gezegeni Jüpiter 11 Mayıs’tan 28 Ekim’e kadar Koç burcunda hareket edecek. Ama bu serüven orada bitmeyecek.
2023’e kadar devam edecek: Balık burcunda kısa bir ara verdikten sonra 27 Aralık’ta tekrar Koç’a dönen Jüpiter 17 Mayıs 2023’e kadar bu burçta seyahatine devam edecek. Biliyorsunuz, Jüpiter astrolojide bolluk, bereket, şans ve talih demektir.
Genişleten etki: Büyüten, genişleten bir etkisi vardır. Girdiği burcun temsil ettiği konuları çoğaltır. İnanmakla, sporla, eğitimle, yayıncılıkla, akademik konularla, turizmle, felsefeyle, yasayla, burjuvaziyle, maddi olanaklarla, bilgelikle, din adamlarıyla, seçimle, fanatizmle ve abartıyla ilgilidir.
Büyük faydalar sağlayabiliriz: Jüpiter’in Koç burcunda olması cesaretimizin artacağına işaret ediyor. Büyük riskler alıp büyük faydalar sağlayabiliriz. Kimi maddi konularda, kimi aşk hayatında risk alırken kimi tası tarağı toplayıp başka diyarlara gidebilir.