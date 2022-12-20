Seçim anketleri karşılaştırıldı şoke eden düşüş! İşte partilerin oy oranlarında bomba değişim
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2022 yılının son günleri yaklaşırken araştırma şirketleri seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Peki partiler bir seneyi nasıl geçirdi? Yılı tamamlayan ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı.
ORC Araştırma'ya göre AK Parti bu yılın ilk anketinde yüzde 30,2 oy almış. 3-6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketteki oranı ise yüzde 30.8.
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Aynı ankette CHP'nin ocak ayında aldığı oy yüzde 24,2. Ana muhalefet partisi son ankette de yaklaşık olarak aynı seviyede bulunuyor 24.0
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Yılın ilk kamuoyu araştırmasında yüzde 15,3 oy alan İyi parti, son ankette oyunu yüzde 17,1'e çıkarmış.
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MHP'nin ocak ayı anketinde yüzde 8,5 gözüken oy oranları yıl sonunda yüzde 7'ye gerilemiş durumda.
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