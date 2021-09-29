Seçil Gür'den beyin yakan Serdar Ortaç itirafı: Bana anne diye seslenirdi
Son günlerde talihsiz açıklamaları ile sık sık magazin basınına düşen şarkıcı Serdar Ortaç'ın son sevgilisi Seçil Gür'den dinleyenlerin beynini yakacak ilginç açıklamalar geldi. Serdar Ortaç'tan sessiz sedasız ayrılan Seçil Gür bugün katıldığı 2. Sayfa programında 'Serdar bana anne derdi' diyerek olay açıklamalar yaptı.
Yeni şarkıcılardan Seçil Gür, tv8'de yayınlanan "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programına katıldı ve Serdar Ortaç ile biten ilişkisi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Eski aşkıyla ilgili itirafı gündem olan 35 yaşındaki şarkıcı, Serdar Ortaç’la beş yıllık evliliği 2019'da biten Chloe Loughnan’a benzetilmesine de yanıt verdi.
Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşklarını sessiz sedasız bitirme kararı alan Seçil Gür, Serdar Ortaç ile ayrıldıkları günü şöyle anlattı:
"Gözümün içine baka baka bu işin olmayacağına beni ikna etti. Bana olan sevgisizliğinden değildi ama hayatında bazı öncelikleri var. Bu önceliklerinden vazgeçmeyeceğini bana açık açık ifade etti. Serdar Ortaç'ın önceliği kendisidir..."