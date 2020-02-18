Seçil Gür ile Serdar Ortaç aşkı belgelendi! Meğer özel kutlama olmuş
İSTANBUL Bebek'te Seçil Gür ile yakalanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın özel kutlamaya katıldığı ortaya çıktı
Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'ün sürpriz olarak organize ettiği 50. yaş günü kutlamasına katıldı. Gözlerden uzak bir şekilde gerçekleştirilen doğum günü etkinliğine Ortaç'ın yakın akrabaları da katıldı.
Seçil Gür, Ortaç ile geceden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi. Gür'ün paylaşımı takipçilerinden oldukça yoğun ilgi gördü.
Önceki günlerde basın muhabirlerinin sorularına yanıt veren şarkıcı Serdar Ortaç, aşk iddialarını doğrulamıştı. Ortaç, "Biz zaten tanışıyorduk, 10 yıldır arkadaşız. Şarkı yapıyoruz ve o vesile ile daha sık görüşüyoruz. Birlikte miyiz? Onu beraberken cevaplayalım. Şu an her şeyimiz güzel. Yarın yine birlikteyiz" dedi.
Serdar Ortaç, konuşmasına, "Her şey kısmet. Şu an birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Kimyalarımız birbirine uydu. Benden bilgili ve bu hoşuma gidiyor. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve aynı şeyleri konuşunca çok iyi oluyor. Onu öğrendim" şeklinde devam ederek eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yapmıştı.