Seçil Erzan'ın yasak aşk üçgeni! Sevgilisini elinde tutmak için 'büyü' gibi birşey yaptırmış!
Futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, evli işadamı Nuri Köşkdere ile yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın nişanlandığı Candaş Gürol'u elinde tutmak için, hoca tutup modern büyücülük olarak gösterilen 'enerji'leri aktif ettirmiş. Borçlarını ödemek için de 60 bin liraya dua ettirmiş.
Denizbank'ta bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın da "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi "Enerji" tutkunu olduğu ortaya çıktı.
Seçil Erzan'ın yasak aşk skandalı patladıktan sonra AK Parti ve Çorlu Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden işadamı Nuri Köşkdere ile yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın da "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi "Enerji" tutkunu olduğu ortaya çıktı.
"Erzan Diba"ya 60 bin TL verip dua ettirmiş
Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda "Erzan Diba" olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan "Reiki" felsefesinde aradığı ortaya çıktı.
15 sayfalık aşk güçlendirmesi belgesi
Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanların listesi dava dosyasına girdi. Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici nesne, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.