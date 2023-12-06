Seçil Erzan'ın aylık maaşı ortaya çıktı! Erzan'ın malvarlığı MASAK raporuna girdi

Aylık maaşı 75 bin 60 lira

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.