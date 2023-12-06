Seçil Erzan'ın aylık maaşı ortaya çıktı! Erzan'ın malvarlığı MASAK raporuna girdi
'Fatih terim Fonu' adı altında spor ve iş dünyasını milyonlarca lira dolandırmakla suçlanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın maaşı ortaya çıktı. MASAK, Erzan'ın maaşı ile mal varlığı raporunu mahkemeye gönderdi. Seçil Erzan, Çorlu'da yakalandığı lüks evi alıp 20 günde başkasının üzerine devretmiş...
Ünlü futbolcuların da arasında olduğu kişileri yüksek kâr vaadi ile dolandırıldığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan hakkında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK analiz raporuna göre; Seçil Erzan 75 bin lira maaş alıyor.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.
Aylık maaşı 75 bin 60 lira
MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.
Lüks evi satın alıp 21 günde başkasına devretmiş
Raporda, dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Raporda “Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.