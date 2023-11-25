Seçil Erzan'dan parasını döve döve fazlasıyla aldı! Galatasaraylı Semih Kaya ve Ayhan Akman'a 'tefecilik' soruşturması

Seçil Erzan, Semih Kaya’dan fon vaadiyle para aldığını kabul ederek şu iddialarda bulundu: “Kendisinden 3 milyon 200 bin Amerikan Doları para aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım."