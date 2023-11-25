Seçil Erzan'dan parasını döve döve fazlasıyla aldı! Galatasaraylı Semih Kaya ve Ayhan Akman'a 'tefecilik' soruşturması
Denizbank'ta şube müdürü olan Seçil Erzan'ın futbol dünyasını 'Fatih Terim Fonu' ile milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili davada ilginç gelişmeler oluyor. Seçil Erzan, Galatasaraylı Semih Kaya'nın kendisinden zorla verdiğinden çok daha fazla para aldığını bu paralarla Bodrum'da villa ve lüks elektrikli araç satın aldığını iddia etti. Savcılık, Semih Kaya ve Ayhan Akman dahil 11 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlattı.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera’nın da yer aldığı onlarca kişi DenizBank şube müdürü Seçil Erzan tarafından “Yüksek faizli fon” iddiasıyla dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuş ve dava açılmıştı. Seçil Erzan, ifadesinde Semih Kaya, Ayhan Akman ve Fırat Özdemir’in “fon” kapsamında tehdit ve şiddete başvurarak verdikleri paradan daha fazlasını aldıklarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı tutuklu sanık Seçil Erzan’ın ifadeleri doğrultusunda 'tefecilik' soruşturması başlattı.
Seçil Erzan, Semih Kaya’dan fon vaadiyle para aldığını kabul ederek şu iddialarda bulundu: “Kendisinden 3 milyon 200 bin Amerikan Doları para aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım."
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan alıp Semih'e verdim
"Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım.”
Semih Kaya bana zorla para sattı
Seçil Erzan, Semih Kaya’dan “fon” vaadiyle önce 300 bin dolar aldığını ifade etti. Geriye kalan 2 milyon 900 bin doların ise “fon” olarak değil faize ilişkin para olduğunu Semih Kaya’ya söylediğini iddia eden Seçil Erzan, “Tam olarak fon vaadiyle ilk başta Semih Kaya'dan 300 bin dolar para aldım. Sonra aldığım (3.200.000 USD olana kadar kısım) tamamen faize ilişkin bir paradır. Semih Kaya bana zorla para satmıştır” dedi.