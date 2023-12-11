Seçil Erzan'dan Fatih Terim çıkışı: Tüm hesaplarının kontrolü bendeydi! Ona para kaybettirmedim
Futbol dünyasını milyonlarca doyar dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın avukatından Fatih Terim'le ilgili flaş açıklamalar geldi. Fatih Terim'in "kayıp" dediği paralarla ilgili Erzan'ın henüz ifadeye çağrılmadığını belirten Avukat Nazlı Nadide Karaaslan, "Fatih Terim'in tüm hesaplarının kontrolü Seçil Erzan'daydı" dedi.
Futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'dan Fatih Terim'le ilgili flaş açıklamalar geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Avukat Karaaslan, "Terim’in bütün hesapları Seçil’in kontrolündeydi" iddiasında bulundu. İşte Karaaslan'ın Fatih Terim-Seçil Erzan ilişkisine dair sorulara verdiği cevaplar:
■ Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?
Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış. Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.
■ Duruşmada Terim’den 300.000 dolar aldığını ve kat be kat geri verdiğini söylüyor.
Yurt dışında ev satılmış. “O parayı değerlendirdim ve 300.000 doların fazlasını hocaya verdim” diyor.
■ Fonda işletmek üzere para almamış, öyle mi?
Hayır. Hocanın bütün hesapları kendi yönetimindeymiş.