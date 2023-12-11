Seçil Erzan'dan Fatih Terim çıkışı: Tüm hesaplarının kontrolü bendeydi! Ona para kaybettirmedim

■ Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?

Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış. Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.