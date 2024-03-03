Seçil Erzan tezahüratlarını duyan Arda Turan çıldırdı, küfür etti! 'Ne seçil Erzan'mış...'
Deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelen Eyüpspor, maçı kazandı ancak Arda Turan deliye döndü. Maç boyunca Seçil Erzan tezahüratları yapanlar, Turan'ı adeta çileden çıkardı.
Bodrumspor, Eyüpspor maçına yaşanan olaylar damga vurdu. TFF 1.Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle birlikte saha karıştı. Sahadaki gerginlik tribünlere de yansıdı.
Bodrumspor taraftarları, maç boyunca Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan aleyhine tezahürat yaptı.
Bankacı Seçil Erzan'ın “yüksek getirili fon” vaadine kanarak 7.5 milyon dolar veren ve parasını bir daha geri alamayan eski futbolcu Arda Turan, tribünlerden gelen "Seçil Erzan" tezahüratları sonrası çılgına döndü. Turan ile taraftarlarla arasında sözlü tartışma yaşandı.
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, taraftarların kendisine madde fırlatırken Seçil Erzan diye bağırması üzerine deliye dönerek tribünlere koştu. Turan o anlarda, "Ne Seçil Erzan'mış. Anasını s....m. Utanmıyorlar, utanmıyorlar" diyerek taraftarlara bağırdı.