Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu
Fatih Terim Fonu adı altında spor camiasını milyonlarca lira dolandıran Seçil Erzan, yeni adı Marmara Cezaevi olan Silivri’ye sevk edildi. Erzan, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.
Silivri’ Cezaevine sevk edilen bankacı Seçil Erzan ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında sporcuların da olduğu 30’a yakın kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.
Halk TV'nin haberine göre Seçil Erzan, dün Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Erzan, bugün, Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.
Gazeteci Lube Ayar, "Silivri’ye nakledilen Seçil Erzan'ın Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte üç kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini bildirdi" paylaşımı yaptı.
Koğuşta sadece üçü olacak
Candan kardeşler 2 kişilik koğuşta kalıyordu ve buzdolabı ve televizyonları da geçen hafta gelmişti.