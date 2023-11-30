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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Fatih Terim Fonu adı altında spor camiasını milyonlarca lira dolandıran Seçil Erzan, yeni adı Marmara Cezaevi olan Silivri’ye sevk edildi. Erzan, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.

Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Silivri’ Cezaevine sevk edilen bankacı Seçil Erzan ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında sporcuların da olduğu 30’a yakın kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.

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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Halk TV'nin haberine göre Seçil Erzan, dün Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Erzan, bugün, Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.

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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Gazeteci Lube Ayar, "Silivri’ye nakledilen Seçil Erzan'ın Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte üç kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini bildirdi" paylaşımı yaptı.

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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Koğuşta sadece üçü olacak

Candan kardeşler 2 kişilik koğuşta kalıyordu ve buzdolabı ve televizyonları da geçen hafta gelmişti.

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