Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'la aynı koğuşa konuldu

Silivri’ Cezaevine sevk edilen bankacı Seçil Erzan ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında sporcuların da olduğu 30’a yakın kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.