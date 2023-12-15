Seçil Erzan olayında Denizbank'ın hard disklerine el konuldu! Silinen görüntüler aranacak
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de yer aldığı isimleri milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Denizbank'taki bazı görüntülerin tahrif edilmesinin ardından Mali Polis, Denizbank'ın görüntüleri kaydettiği hard disklere el koydu. Silinen görüntüler aranacak.
Seçil Erzan'ın spor ve iş dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada Denizbank yönetiminin, Erzan'ın çalıştığı şubedeki bazı güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği tespiti olay oldu. Savcılık talimatıyla Mali Polis, kamera kayıtlarının bulunduğu hard disklere el koydu. Silindiği iddia edilen görüntüler geri getirilmeye çalışılıyor. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Aksu'nun köşesine yansıyan o iddialar...
Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın makam odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında TCK’nın 281. Maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.
Hard diskler savcılığa getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seçil Erzan olayıyla ilgili görüntülerin bulunduğu hard disklere el koyduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, Denizbank’a ait hard diskleri inceleyerek hem görüntüler üzerinde yapılan tahrifatları belirleyecek hem de ham görüntülerden Seçil Erzan’ın paraları nerede ve nasıl aldığını tespit etmeye çalışacak.
Görüntüler 160 CD'ye yüklenmiş!
Denizbank yönetimi Seçil Erzan olayı patlak verdikten sonra 10 Nisan günü kamera kayıtlarını topluyor. Bu, delillerin yok edilmemesi açısından önemli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank’tan 17 Nisan tarihinde bu görüntüleri talep ediyor. Özel hayatın gizliliği nedeniyle Seçil Erzan’ın odasında kamera bulunmuyor ama odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren 77 kameranın kaydı inceleniyor.