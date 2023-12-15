Seçil Erzan olayında Denizbank'ın hard disklerine el konuldu! Silinen görüntüler aranacak

Hard diskler savcılığa getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seçil Erzan olayıyla ilgili görüntülerin bulunduğu hard disklere el koyduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, Denizbank’a ait hard diskleri inceleyerek hem görüntüler üzerinde yapılan tahrifatları belirleyecek hem de ham görüntülerden Seçil Erzan’ın paraları nerede ve nasıl aldığını tespit etmeye çalışacak.