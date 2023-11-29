Seçil Erzan kuzenlerini de dolandırmış! Kuzenler önce Rolex hediye etmiş sonra dövmüş
Fatih Terim Fonu adı altında spor dünyasını milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın kuzenlerini de dolandırdığı ortaya çıktı. Erzan'ın önce para kazandırdığı kuzeni ve eşi tarafından Rolex marka saatle ödüllendirildiği, paralarını vermeyince de dövüldüğü ortaya çıktı.
Seçil Erzan ifadelerinde teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz’a özel bir yer verdi ancak şikâyetçi olmadı. Seçil Erzan bu çiftin para kazandıkları dönemde kendisine Rolex saat aldıklarını, işler kötüye gidince de saldırdıklarını anlattı.
Tanın Yılmaz İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü mezunuydu. İddiaya göre, Seçil Erzan’ın batmasına neden olan hisse senediyle ilgili tüyoyu da o vermişti. Eşi Merve Yılmaz da Kolombiya Üniversitesi’ni bitirmiş, aile şirketinin başına geçmişti.
Seçil Erzan’da bulunan excell dosyalarında adı geçen Mustafa Yılmaz ise Tanın Yılmaz’ın babasıydı ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birinde danışmanlık yapıyordu. Seçil Erzan’ın iddialarına göre, Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz paralarını değerlendirmek amacıyla 2012 yılından itibaren kendisine verdi.
Seçil Erzan’a göre bu parayı kat kat ödemesine rağmen çift yine de onu sıkıştırmayı sürdürdü. Seçil Erzan saadet zincirinin kopmasından birkaç gün önce banka şubesindeki odasında Yılmaz çiftiyle yaşadıklarını şöyle anlattı: