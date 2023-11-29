Seçil Erzan kuzenlerini de dolandırmış! Kuzenler önce Rolex hediye etmiş sonra dövmüş

Tanın Yılmaz İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü mezunuydu. İddiaya göre, Seçil Erzan’ın batmasına neden olan hisse senediyle ilgili tüyoyu da o vermişti. Eşi Merve Yılmaz da Kolombiya Üniversitesi’ni bitirmiş, aile şirketinin başına geçmişti.