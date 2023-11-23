Seçil Erzan Fatih Terim'i işaret etti! Fatih Altaylı 'Terim neden yok oldu' diye sordu! Avukatından imalı sözler

Denizbank'ın Florya Şubesi Müdürü bankacı Seçil Erzan hakkında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapis istenen davanın ilk duruşması yapıldı. Erzan ilk duruşmada, kendisine 2020 yılında Fatih Terim’in para verdiğini belirterek “Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Gazeteci Fatih Altaylı ise, dolandırıcılık dosyasında Fatih Terim'in bir anda görünmez olmasının nedenini sordu? İşte Erzan'ın ifadesi ve ona en çok para kaptıran isimler...