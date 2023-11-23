Seçil Erzan Fatih Terim'i işaret etti! Fatih Altaylı 'Terim neden yok oldu' diye sordu! Avukatından imalı sözler
Bankacı Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında spor dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili davada, Seçil Erzan'ın dili çözüldü. Bazı müşterileri kendisine Fatih Terim'in yönlendirdiğini belirten Erzan, "Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Fatih Altaylı ise "Bu davada asıl unsur Fatih Terim iken Fatih Terim birden bire ortada görünmemeye başladı birden. Niye?" diye sordu.
Denizbank'ın Florya Şubesi Müdürü bankacı Seçil Erzan hakkında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapis istenen davanın ilk duruşması yapıldı. Erzan ilk duruşmada, kendisine 2020 yılında Fatih Terim’in para verdiğini belirterek “Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Gazeteci Fatih Altaylı ise, dolandırıcılık dosyasında Fatih Terim'in bir anda görünmez olmasının nedenini sordu? İşte Erzan'ın ifadesi ve ona en çok para kaptıran isimler...
2000 yılında henüz 24 yaşında banka müdürü olarak Tekirdağ Çorlu’da çalışmaya başlayan Seçil Erzan, 2010 yılında başarıları nedeniyle Denizbank’ın İstanbul Bahçeşehir Şubesi’nin müdürü oldu. Erzan'ın mahkemede verdiği ifadeye göre, hapisle bitecek olan süreç burada başladı.
Teyzesinin oğlu 2011 yılında kendisine borsada çok kazanabileceği bir kağıtla ilgili tüyo verince, müşterilerin hesaplarından aldığı parayla yatırım yaptı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etmişti. Kendi işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çeviriyordu. Yakın çevresinden para toplamaya da başlamıştı.
Seçil Erzan, 2011 sonunda bankanın Florya şubesine müdür atandı. Banka 25 Mart 2013’te Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı. Seçil Erzan özel fon vaadiyle topladığı paralara yüksek kâr vaat ediyor, yeni gelen kişiden aldığı paraların bir kısmını eski katılımcılara dağıtıyordu.