Sebzeli rulo omlet nasıl yapılır oldukça pratik!
Hazırlaması son derece kolay bir omlet tarifi ile kahvaltı sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? Herkesin bayılacağı bu pratik rulo omlet kahvaltı için sizleri bekliyor!
Malzemeler
2 yumurta
1 domates
1 yeşil biber
Kaşar peyniri rendesi
Tuz ,karabiber, pul biber
Yağ
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Domates ve biberi minik doğrayalım .Yağda biberi biraz kavurup domatesi ekleyelim.
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Biraz soteleyip tuz baharat ekleyelim.Kapatalım. 2 yumurtayı, tuz ekleyip iyice çırpalım.
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Omlet tavasını yağlayıp yumurtayı tek tarafı kızarana kadar pişirelim.
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