Sebzeli omlet yapımı kahvaltıların sağlıklı lezzeti!
Sabahları değişiklik isteyenler için mis gibi sağlıklı sebzeli omlet harika bir öneri olacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sebzeli omlet tarifi!
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Malzemeler:
3 adet yumurta,
1 adet orta boy haşlanmış patates,
2 yemek kaşığı süt,
1 adet büyük boy domates,
1 adet orta boy yeşil biber,
1 adet orta boy kırmızı biber,
3 adet mantar,
1/2 çay kaşığı tuz,
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1/4 ,demet çok küçük doğranmış maydanoz,
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,
1 tatlı kaşığı zeytinyağ
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Hazırlanışı:
Arzuya göre kabuğunu soyduğunuz domatesi iri küpler halinde doğrayın.Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.
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Nemli bir bezle üzerlerini sildiğiniz mantarları ince ince kesin.Zeytinyağını orta boy bir yumurta tavasında kızdırın.
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