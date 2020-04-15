Sebzeli bahar tavuğu tarifi baharı sofranıza getirin!
Sağlıklı bir tavuk yemeği arayanların gözdesi olacak sebzeli bahar tavuğu nasıl yapılır? Malzemeleri ve hazırlanışıyla muhteşem bir lezzet olan bu tarifi hemen denemelisiniz.
Baharı sofranıza getiren sebzeli tavuk yemeği malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:
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Malzemeler
500 g kuşbaşı tavuk eti
4 arpacık soğan
4 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 patates
2 kabak
2 domates
4 sivri biber
2 kırmızı kapya biberi
4 havuç
7~8 dal taze soğan
Tuz
Karabiber
Sumak
Zerdeçal
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Öncelikle tavuk etlerini kuşbaşı doğrayın.Kuşbaşı tavuk etleri, arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin.
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Tavuk etlerinin renkleri dönmeye başlayınca çubuk formunda doğradığınız sebzeleri ilave edip 4-5 dakika daha soteleyin.
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