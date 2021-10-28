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Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, yaşananları hatırlamadığını iddia etti. Şirin'in cenazesinde öfke ve gözyaşı vardı.

Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

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Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı ifadesinde bakın ne dedi

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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