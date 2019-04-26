Şebnem Ferah 'Sil baştan' başladı! Büyük aşkına geri döndü
Ünlü rockçı Şebnem Ferah, 4 yıl önce ayrıldığı solist sevgilisi Çağkan Demiralp’le aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
Güçlü yorumuyla rock müziğinde kendine ayrı bir kulvar açan Şebnem Ferah’ın aşk hayatı yoluna girdi. Ferah, 4 yıl önce ayrıldığı büyük aşkına geri döndü.
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Ferah, ’Sil baştan başlamak gerek bazen’ dediği meşhur şarkısındaki gibi fitness eğitmeni ve solist Çağkan Demiralp’le sil baştan başlama kararı aldı.
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Şarkıcı, 12 Nisan doğum gününde, Ankara Milyon Performance Hall’de verdiği konser öncesi, eski sevgilisinin kulisine gönderdiği çiçek demeti ve romantik mesajı görünce heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.
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Bu vesileyle iki yıl aşk yaşadığı ve 2015’te ayrıldığı fitness eğitmeni ve solist Çağkan Demiralp’le yeniden barıştı.
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