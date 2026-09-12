Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor...

Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor...

Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi. Hayranlarına beklediği güzel haberi verdi. İşte o tarihler...

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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 1

Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi.

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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 2

İzmir, İstanbul ve Ankara’daki konserlerinin biletleri kısa sürede tükenen sanatçı, Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde de müzikseverlerle buluşacak.

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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 3

Ferah’ın 18 Eylül’de İzmir Arena ve 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserlerin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi.

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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 4

Sanatçının 2 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceği konserin biletleri de haziran ayında satışa sunulmasının ardından tükendi.

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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 5
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Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor... - Resim: 6
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Şebnem Ferah