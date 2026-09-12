Şebnem Ferah hayranları müjde! Yeni konserler geliyor...
Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi. Hayranlarına beklediği güzel haberi verdi. İşte o tarihler...
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Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi.
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İzmir, İstanbul ve Ankara’daki konserlerinin biletleri kısa sürede tükenen sanatçı, Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde de müzikseverlerle buluşacak.
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Ferah’ın 18 Eylül’de İzmir Arena ve 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserlerin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi.
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Sanatçının 2 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceği konserin biletleri de haziran ayında satışa sunulmasının ardından tükendi.
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