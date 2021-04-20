Şebnem Bozoklu Şeyma Subaşı'nın uçak jestini fena ti'ye aldı!
Şebnem Bozoklu, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için yaptığı uçak jestiyle dalga geçti. Bozoklu paylaşımına 'Yanlışlıkla birinin kapattığı vapura bindim galiba' notunu düştü.
Şeyma Subaşı, dün yaptığı paylaşımda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisi için uçak kapattığını takipçileriyle paylaşmıştı. Kızı Melisa’yla Bali’de tatil yapan Subaşı, Alsaloussi’nin kendileri için özel jet kiralamak istediğini, ancak jet bulamayınca bir yolcu uçağını kapattığını açıkladı.
Şeyma Subaşı’nın bu paylaşımı ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nı iki kişi için uçak kapattırması dolayısıyla da eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Konuyla ilgili esprili bir paylaşım Şebnem Bozoklu’dan geldi. Bindiği vapuru boş gören Bozoklu fırsatı kaçırmadı ve hemen Şeyma Subaşı’nın boş yolcu uçağı paylaşımını ti’ye alan bir story attı.
Şeyma Subaşı, sevgilisinin kendisi için uçak kiralamasını büyük bir heyecanla paylaşmış, şu ifadeleri kullanarak paylaşım yapmıştı: