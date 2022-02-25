Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde yapımcı ve belgeselci kimliğiyle öne çıkan Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'ya gittiğini duyurdu. Son dönemde adını yönetmen ve yapımcı kimliğiyle duyuran Penn’in, Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu aktarıldı.