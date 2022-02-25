Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti
ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'da yaşanan Rusya zulmünün belgesini çekmek üzere şehre gittiğini duyurdu ve bölgeden ilk görüntüleri paylaştı.
Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde yapımcı ve belgeselci kimliğiyle öne çıkan Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'ya gittiğini duyurdu. Son dönemde adını yönetmen ve yapımcı kimliğiyle duyuran Penn’in, Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu aktarıldı.
Ukrayna hükümeti tarafından paylaşılan fotoğraflarda Penn’in Zelenskiy’nin basın toplantısını da yakından izlediği görülüyor.
İki Oscar ödüllü Penn ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi” denildi.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Batılı siyasetçiler de eleştirildi. Açıklamada, “Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi” yorumu yapıldı.