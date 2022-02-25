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Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'da yaşanan Rusya zulmünün belgesini çekmek üzere şehre gittiğini duyurdu ve bölgeden ilk görüntüleri paylaştı.

Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde yapımcı ve belgeselci kimliğiyle öne çıkan Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'ya gittiğini duyurdu.  Son dönemde adını yönetmen ve yapımcı kimliğiyle duyuran Penn’in, Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu aktarıldı.

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Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

Ukrayna hükümeti tarafından paylaşılan fotoğraflarda Penn’in Zelenskiy’nin basın toplantısını da yakından izlediği görülüyor. 

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Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

İki Oscar ödüllü Penn ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi” denildi.

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Sean Penn Ukrayna'daki savaşın ve Rusya saldırısının belgeselini çekmeye gitti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Batılı siyasetçiler de eleştirildi. Açıklamada, “Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi” yorumu yapıldı.

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