Scarlett Johansson'dan cesur göğüs dekoltesi
Endgame filminin Londra galasında en dikkat çeken isim, ilginç kıyafet seçimiyle Scarlett Johansson oldu.
Dün Joe Russo ve Anthony Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame filminin Londra galası yapıldı.
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Kadrosunda Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Zoe Saldana gibi oyuncuların yer aldığı Picturehouse Central’daki gala gecesine damga vuran kişi ise filmin başrol oyuncularından Scarlett Johansson oldu.
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34 yaşındaki ABD’li oyuncu, film gösterimi öncesi basın mensuplarına poz verirken en çok kıyafetiyle dikkat çekti.
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Tom Ford imzalı, bir kolu uzun diğer tarafı kolsuz, maskülen bir kıyafet giyen Johansson’ın kıyafetinin göğüs kısmındaki asimetri de ilgi çekti.
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