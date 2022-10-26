 "Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu! İlan sitesinden gelen mesajla....

"Bende bir otomobil var ve satacağım acil"

Dolandırıcının, hedef olarak tanımadığı galerici ve müteahhit işi yapan bir firmayı bulduğunu ve iki taraflı dolandırmaya çalıştığını ifade eden Arifoğlu, “Bulduğu galerici ve müteahhit işi yapan firmaya diyor ki, ‘Bende bir otomobil var ve satacağım acil’ diyor. Karşı taraf da tamam diyor ve benim otomobilimi dolandırıcı firmaya 320 bin lira fiyat veriyor ve onlar da tamam diyor. Ben 450 bin yazdım ve mütevazi konuşması nedeniyle 445 bin liraya bırakırım demiştim. Karşı tarafa benim otomobilimi fotoğraflarıyla beraber servis ediyor ve karşı taraf da 320 bin liraya dolandırıcı ile anlaşıyor” diye konuştu.