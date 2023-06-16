Sazan balıklarını inek gibi sağıyorlar!

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Bu yıl Bakanlığımızın belirlediği 5 milyon adet yavru pullu sazan balığı üretimi hedefi istikâmetinde ilk sağımımız gerçekleşmiş olup, belirlenen hedef istikâmetinde toplamda 5 sağım planlanmaktadır. Üretilen yavru balıklar belirlenen program dahilinde Bolu İli ve çevre illerdeki göl, gölet, baraj gölleri ve akarsularda balıklandırma yapılarak mevcut popülasyonunun desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın temini hedeflenmektedir" dedi.