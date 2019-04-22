Saynur Öztürk Hasan Ali Kaldırım'ı aldattı! Olay görüntülere bakın
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunan fenomen Panayiotis Karagianis'le yakınlaştığı görüntüler olay oldu. Saynur Öztürk'le Yunan fenomen Panayiotis Karagianis'in bu görüntüleri çok konuşulacak.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunanistan'ın Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis'le yakınlaşması magazin ve spor sayfalarını süslerken ikilinin birlikte olduğu video görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
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İnternet korsanları hesabı ele geçirdi: Bu yakınlaşmanın ardından Yunan fenomenin Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi.
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Yunan basınından aşk iddiası: Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı.
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Plaj görüntüsü ortya çıktı: Saynur Öztürk'le Panayiotis Karagianis'in birlikte denize girdiği ve arabanın içinde eğlenceli vakitler geçirdiği anlar bu iddiayı doğrular nitelikte.
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