Saynur Öztürk Hasan Ali Kaldırım'ı aldattı! Olay görüntülere bakın

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunanistan'ın Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis'le yakınlaşması magazin ve spor sayfalarını süslerken ikilinin birlikte olduğu video görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.