Savcı Sayan'dan raynaud fenomeni hastası Seval Taşdan'a tiftik eldiven

Sayan, ardından, tiftik eldiven ve bir çift patiği Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e gönderdi. Belediye Başkanı Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel ve Belediye Meclis üyeleri, Seval Taşdan'ı evinde ziyaret ederek eldiven ve patiği teslim etti. Taşdan, burada yaptığı açıklamada, hastalığının özellikle kışın ağır geçtiğini söyledi. Taşdan, Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür etti.