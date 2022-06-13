Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü! Adliyede herkese silah doğrultup...
YOZGAT'ta Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özlem Salkım'ın astsubaylarla bir evde eğlenirken silahla vurularak öldü. Savcı Salkım'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. O sırada evde bulunan Astsubay Ahmet M., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcı Özlem Salkım'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıktı.
Yozgat'ın Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Özlem Salkım, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla evinde doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcı Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ve o davada karar çıktı. Kararla birlikte savcıyı ölüme götüren merak da ortaya çıktı.
ddianamede; Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Savcı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, birlikte yemek yedikleri ve alkol aldıkları yer aldı. Yemek yedikleri sırada Özlem Salkım'ın Ahmet M.'ye ait kitaplıkta bulunan silahı eline alarak şaka amacıyla evde bulunan arkadaşlarına doğrulttuğu, Ahmet M.'nin ''Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın'' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı kaydedildi.
Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Savcı, adliye personeline birkaç kez silah doğrultmuş
Savcı Özlem Salkım'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar ise Sabah'ın haberinde yer aldı. Yaşanan olay sonrası adliye personelleri dahil birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre; Özlem Salkım'ın silaha zafiyetinin olduğu, daha önce de adliye personellerine birçok kez silah doğrulttuğu öğrenildi.