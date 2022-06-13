Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü! Adliyede herkese silah doğrultup...

Yozgat'ın Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Özlem Salkım, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla evinde doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcı Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ve o davada karar çıktı. Kararla birlikte savcıyı ölüme götüren merak da ortaya çıktı.