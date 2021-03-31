Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında İstanbul Adliyesi'nde anıldı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 6'ncı yılında anıldı. Başsavcı Şaban Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Terör örgütleri, beyinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden Mehmet Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaşmayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, başaramayacaklar." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 46 yaşında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını için tedbirlerin alındığı, mesafe kurallarına uyulduğu bir anma töreni düzenlendi.
Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber" sözlerinin yazılı olduğu dev bir pankartın asıldığı c kapısı atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ile adliyede görevli cumhuriyet başsavcı vekilleri, savcı ve hakimler katıldı.
İstanbul 1 ve 2 nolu Baro Başkanları ile adliye personelinin de yer aldığı törende, şehit savcının babası Hakkı Kiraz da her sene olduğu gibi hazır bulundu.