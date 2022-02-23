Savcı Davut Yılmaz 'İran'a casusluk' ve Avukat Nur Peker'i vurdurtmaktan gözaltına alındı

İranlı bir muhalif işadamını Türkiye'den kaçırmak isteyen, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesine yönelik MİT operasyonunun şüphelisi olan Savcı Davut Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker olayında da azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.