Savcı Davut Yılmaz 'İran'a casusluk' ve Avukat Nur Peker'i vurdurtmaktan gözaltına alındı
İSTANBUL'da görevli Savcı Davut Yılmaz, İran istihbaratı adına casusluk yapmak ve Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'i silahla vurdurtmak suçlarından gözaltına alındı...
İranlı bir muhalif işadamını Türkiye'den kaçırmak isteyen, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesine yönelik MİT operasyonunun şüphelisi olan Savcı Davut Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker olayında da azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İstanbul’da avukat Nur Peker’e yönelik silahlı saldırıyı azmettirmekle suçlanan ve İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk şebekesi ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 8 Şubat’ta açığa alınan Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.
İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, hakkındaki vahim iddialar karşısında HSK 2. Dairesi tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı.
Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Polislerin aldığı ilk ifadesinde "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı toplayamıyorum" diyen Peker, tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifadede vermişti.