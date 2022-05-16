Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe öğreniyor
Rusya’nın saldırılarından kaçarak Mersin’e gelen Ukraynalılar, 5,5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü öğretmenin açtığı kursta hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü tanıyor.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat´ta başlayan savaş devam ederken, savaştan kaçarak Mersin’e gelen Ukraynalılar, Türkiye’ye adapte olabilmek için Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı.
Merkez ilçe Mezitli Belediyesinin gönüllü evinde Ukraynalı öğretmen tarafından açılan kursa katılan Ukraynalılar, hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü öğreniyor. Derslerde oyunlar oynayarak daha neşeli bir şekilde Türkçeyi öğrenen Ukraynalılar, hızlı öğrenmeleriyle görenlerin büyük takdirini topluyor.
"Zevkle Türkçe öğreniyorlar"
Türkçe kursla ilgili konuşan öğretmen Tanya Doygun, 5,5 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi. Şu anda Ukrayna’daki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen kendi vatandaşlarına Türkçe ders verdiğini belirterek, “Haftada 2 ders veriyorum. Bizim çok güzel bir ders kitabımız var. Kitapta hem dil bilgisi hem de alıştırmalar var."
"Öğrencilere ödev veriyorum. Onlar evde ciddi şekilde ödev yapıyorlar. Onlar zaten çok çalışkan, akıllılar. Ayrıca bazen küçük sınavlar yapıyorum. Başarılı öğrencilere ödül olarak çikolata yada madalya veriyorum."