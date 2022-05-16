Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe öğreniyor

"Zevkle Türkçe öğreniyorlar"

Türkçe kursla ilgili konuşan öğretmen Tanya Doygun, 5,5 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi. Şu anda Ukrayna’daki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen kendi vatandaşlarına Türkçe ders verdiğini belirterek, “Haftada 2 ders veriyorum. Bizim çok güzel bir ders kitabımız var. Kitapta hem dil bilgisi hem de alıştırmalar var."