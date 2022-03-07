Savaşın mucize çocuğu! 11 yaşındaki savaştan kaçmak için 1000 kilometre yolu tek başına geçti

Tek başına Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya ulaşmayı başaran çocuğun buradaki akrabalarıyla bir araya geldiği belirtildi. Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından çocuğun fotoğrafı paylaşılırken cesur çocuğun elinde sadece plastik poşet, pasaport olduğu ve sol elinin üzerinde de bir telefon numarası yazılı olduğu görüldü.