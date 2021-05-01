Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkına hakaretler yağınca bakın ne yaptı
FOX TV'deki Savaşçı dizisinin oyuncusu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı korumak için harekete geçti.
Şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alan Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile aşkı tam gaz devam ediyor. 54 yaşındaki Karadağlı'nın 24 yaşındaki sevgilisi, ilişkileri yüzünden hakarete maruz kaldı.
İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla tepki çeken çift, haklarında sinkaflı sözler söyleyen kişiler için harekete geçti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.
Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında sessizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" demişti.