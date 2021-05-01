İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla tepki çeken çift, haklarında sinkaflı sözler söyleyen kişiler için harekete geçti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.