Savaşçı'nın yıldızı Anıl Tetik'in komutanı Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş çıktı
FOX TV'deki Savaşçı dizisinin oyuncusu Anıl Tetik'in komutanı Bitlis'te helikopter kazasıyla şehit olan Korgeneral Osman Erbaş çıktı. Tetik'in yazdıkları duygulandırdı.
Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit düşen 11 askerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş da vardı. Türkiye'yi yasa boğan şehit haberine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Birçok ünlü isim taziye mesajlarını yayımladı.
FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'da rol alan Anıl Tetik de 2019 yılında asker birliğinde Korgeneral Osman Erbaş ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak taziye mesajı yayımladı.
Erbaş'ın ölüm haberini alınca çok üzülen genç oyuncu, paylaşımına "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın. Allah rahmet eylensin, toprağın bol mekanın cennet olsun" notunu ekledi.
Oyuncu Anıl Tetik, şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş ile başka bir fotoğrafını da paylaşarak, şunları yazdı:
''Allah rahmet eylesin. Toprağın bol mekanın cennet olsun.''