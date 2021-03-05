Savaşçı'nın yıldızı Anıl Tetik'in komutanı Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş çıktı

Erbaş'ın ölüm haberini alınca çok üzülen genç oyuncu, paylaşımına "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın. Allah rahmet eylensin, toprağın bol mekanın cennet olsun" notunu ekledi.