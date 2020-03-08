Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i bakın kiminle evli çıktı
Savaşçı her bölümü ile FOX'un ekranlarının en çok ses getiren ve seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizilerinden birisi. Soluksuz izlenen Savaşçı'nın oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Bunlardan biri de Teğmen Çiğdem karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin oldu.
Savaşçı dizisi FOX TV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı. Her bölüm heyecanla izlenen dizi pazar akşamlarına adını yazdırdı. Reyting listesinin zirvesine oturan dizi pazar günleri kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı.
Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 95 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizi büyük ilgi görünce dizinin oyuncuları da seyirci tarafından yakın takibe alınıyor.
Seyircinin özel hayatını merak ettiği isimlerden biri de Çiğdem Teğmen'e hayat veren güzel oyuncu Gaye Turgut Evin oldu. Başarılı performansı ile tam not alan güzel oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri...
Dizide Güneydoğu'da görev yapmak isteyen, babası şehit olmuş, yeni mezun Çiğdem Teğmeni canlandıran genç oyuncu Gaye Turgut Evin instagramda 838 bin kişi tarafından takip ediliyor.