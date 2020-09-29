Savaşçı'nın Kağan'ı Berk Oktay'ın 'uygunsuz fotoğraflar' davasında yeni gelişme
Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yıl Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış, herkes hesabının çalındığını düşünmüştü. Berk Oktay ise eski eşi Merve Oktay'ı suçlamıştı. İkili arasındaki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mahkemeye taşınan davada ikili uzlaşmak istememişti. İkilinin davasına bugün devam edildi.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Berk Oktay ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Merve Şarapçıoğlu ise katılmadı.
Cezalandırılmasını talep etti: Duruşmada beyanı sorulan müşteki Berk Oktay söyleyecek bir şeyi olmadığını beyan etti. Müşteki avukatı Serkan Sarıyaprak ise tanık beyanlarının dosyaya bir yenilik katmayacağını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Şikayetimiz devam etmektedir: Bir diğer müşteki avukatı Serdar Öktem de tanık beyanlarının dosyaya bir katkısı olmayacağını söyleyerek “Sanık avukatı tarafından siber suçlar tarafından düzenlenen rapora karşı bir mütalaa alınmıştır. Biz de bu mütalaaya karşı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay’dan bir teknik inceleme raporu aldık. Bu raporu mahkemeye sunuyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulundu. Hakim müşteki avukatı Öktem tarafından sunulan raporu dava dosyasına ekledi.