Savaşçı'nın Kağan'ı Berk Oktay'ın 'uygunsuz fotoğraflar' davasında yeni gelişme

Şikayetimiz devam etmektedir: Bir diğer müşteki avukatı Serdar Öktem de tanık beyanlarının dosyaya bir katkısı olmayacağını söyleyerek “Sanık avukatı tarafından siber suçlar tarafından düzenlenen rapora karşı bir mütalaa alınmıştır. Biz de bu mütalaaya karşı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay’dan bir teknik inceleme raporu aldık. Bu raporu mahkemeye sunuyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulundu. Hakim müşteki avukatı Öktem tarafından sunulan raporu dava dosyasına ekledi.