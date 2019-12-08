Savaşçı'nın Funda'sı Müjde Uzman kalça pozu verdi ayarı fazla kaçırdı!
Savaşçı dizisi her bölümü sosyal medyada olay oluyor. Konusu kadar oyuncuları ile de beğeni toplayan dizinin Üsteğmen Funda Turaç'ı Müjde Uzman ise gerçek hayattaki pozları ve güzelliği ile adından söz ettiriyor.
FOX'ta 4 sezondur devam eden ve ekranlarda fırtınalar estiren Savaşçı, reyting listelerini alt üst etmeye devam ediyor. Pazar akşamları ekrana gelen dizi her bölümü ile sosyal medyada çok konuşuyor ve ilgiyle takip ediliyor.
Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, Bordo Berelilerin hikayelerini anlatan dizi her hafta binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Dizinin konusu kadar başarılı oyuncu kadrosu da seyirciden her hafta tam not alıyor. Özellikle dizide Üstegmen Funda Turaç'ı başarılı bir şekilde canlandıran Müjde Uzman son bölümlerdeki performansı ile adından söz ettirmeyi başarıyor.
Savaşçı'da Türk Hava Kuvvetleri mensubu bir jet pilotu canlandıran Müjde Uzman gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Duru güzelliği ile ekranda parlayan güzel oyuncu gerçek hayatta çok daha cesur.