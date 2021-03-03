Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a katıldı iki ünlü isim dengeyi bozdu
FOX TV'nin Savaşçı dizisinden ATV'nin Kuruluş Osman dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İki ünlü oyuncu Kurtuluş Osman kadrosuna dahil edildi.
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman, reytingleri sallarken diziye katılan iki oyuncuyla dengeleş değişecek. Kuruluş Osman'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümüne iki yeni ünlü oyuncu damga vuracak.
Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek.
En son Savaşçı dizisinde Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer 2021 yılına Kuruluş Osman ile başlıyor. Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek. Moğolların uç bölgesine dönüşü, ‘Kuruluş Osman’da güç dengelerini alt üst edecek.
Teoman Kumbaracıbaşı: 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.