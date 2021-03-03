Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a katıldı iki ünlü isim dengeyi bozdu

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek.