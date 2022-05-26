BIST 2.450
DOLAR 16,32
EURO 17,51
ALTIN 971,68

Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin oyuncusu Kamran Dadashzade İstanbul Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti.

Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı çatışma yaşanmış, 1’i polis 7 kişi yaralanmıştı.

114
Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

Çatışmanın ortasında kalan Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

214
Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Kamran Dadashzade yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

314
Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Kamran Dadashzade'nin birçok dizi ve filmde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

414