Savaşçı oyuncusu Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti! Kamran Dadashzade cumhurbaşkanını da oynamıştı
Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin oyuncusu Kamran Dadashzade İstanbul Beyazıt'taki çatışmada hayatını kaybetti.
Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı çatışma yaşanmış, 1’i polis 7 kişi yaralanmıştı.
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Çatışmanın ortasında kalan Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Kamran Dadashzade yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.
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İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Kamran Dadashzade'nin birçok dizi ve filmde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
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