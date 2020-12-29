Savaşçı dizisinin yeni oyuncusu Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Savaşçı dizisine transferiyle adını duyuran Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile kameralara yakalandı.
Tamer Karadağlı uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Bu kuralını FOX TV'nin Savaşçı dizisiyle bozdu. Geçtiğimiz haftalarda afiş fotoğrafını paylaşan Karadağlı Savaşçı dizisinde oynayacağını duyurdu. Savaşçı dizisinde Göktürk Albay'ı canlandıracak Tamer Karadağlı bu haberin ardından şimdi de sevgilisiyle gündemde.
Tamer Karadağlı daha önce de kameralara beraber yakalandığı Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki başarılı oyuncu kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle yan yana yürürken görüntü verdi.
Tamer Karadağlı ve sevgilisinin deri ceket giymesi ve siyah kombinlerindeki uyumu ise dikkatlerden kaçmadı.
Nişantaşı'nda alışveriş yaptıkları görüntülenen ikili, kameralara ise bir açıklama yapmadı.